花蓮農改場推附掛式除草機 除草效率快4倍
花蓮種植有機大豆農友長期面臨雜草管理困境，過去多以中耕機進行田間除草作業，影響耕作農時，花蓮農改場今年研發推出「附掛式旱田除草機」，除採乘坐式作業，還能調整除草行距及深度，可在3小時內，完成近1公頃的除草工作，效率約比傳統作法快4倍。
青年農民王彥棠說，目前種植有機大豆的農友，多以中耕機在田間進行中耕除草，但每天僅能處理幾分地，如遇春雨往往無法與草勢競爭，像是近來花蓮天氣，晴雨交替，雜草生長快速，加上降雨同時造成土壤濕黏，不利機械除草，使農友錯失理想的除草時機。
花蓮農改場積極開發「附掛式旱田除草機」，適用於玉米、大豆及紅豆等雜糧的中耕除草作業，將除草組附掛在插秧機後方，利用其動力，3小時可完成0.8公頃除草作業，同時可利用其窄輪寬和輪距的優點，減輕在田間行走時，對植株造成的損傷。
助理研究員張光華說，機械採模組化設計，除草行距、寬度、深度及角度均設計為可調式，操作者可依作物和土壤特性自行調整，行進間完成破土、碎土和耙草動作，並將雜草拖帶滾動，使雜草根部的土團鬆動脫離，可一次除草多行，輕鬆又省時，解決有機雜草防除效率不彰的困境。
花蓮農改場長范美玲表示，「附掛式旱田除草機」目前已取得經濟部智慧財產局新型專利保護，正積極進行商品化機械的開發，希望這研發能突破產業困境，以高效能爭取農時，提升花東地區有機雜糧耕作機械化程度，朝向面積倍增的目標邁進。
(中時)
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