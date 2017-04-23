籃球》回憶CBA菜鳥球季 劉錚：坐飛機坐到怕

劉錚與台啤後衛于煥亞互尬投籃機，結果竟是劉錚敗下陣來。(黃及人攝)

上季效力CBA浙江廣廈的劉錚，23日首次公開亮相，與于煥亞、黃聰翰、李愷諺等台啤球員一同出席新光三越信義A11的NIKE一日店長活動，回憶自己CBA菜鳥球季，他說：「我這輩子從沒坐過那麼多次飛機，坐到會怕！」

23日在現場跟球迷大玩投籃機的劉錚表示，去打CBA聯賽，最讓他不適應的就是交通，「真的坐很夠！感覺一天到晚都在坐飛機。」畢竟中國大陸幅員廣闊，只要移動到客場，幾乎都要坐飛機往返，劉錚不認命都不行。

效力廣廈的第1個球季，劉錚每場可拿9.9分、3.2籃板與1.7抄截，表現還算稱職，他對自己上季評價是還可以更好的70分，「去打CBA期間，我針對重量訓練做得比較勤，也感覺自己有變壯一點了吧。」

能跟「野獸」林志傑同隊，更讓劉錚受益匪淺，「過去都跟傑哥在國家隊打球，如今到了廣廈，我仍持續跟他學習，畢竟剛去時，還不清楚自己定位，所以前半段打得比較保留，但傑哥與其他隊友一直給我信心，後來我才卯起來打。」

如今返台休息已有1個多月時間，劉錚馬上要在5月1日前往北投捷運機廠參加中華男籃集訓，很有可能連兩天擔任中華隊長角色的劉錚說：「反正我就以身作則，持續鼓勵隊友，且擔任球員與教練之間的溝通橋樑。」

「當然前提是我自己必須先維持好狀態，才不會太『掉漆(台語)』，」劉錚說，「我想今年中華隊實力不錯，只是過去碰過場上發生問題時，沒法當下解決的窘境，我們當前的任務就是學習怎樣能在場上盡快修正過來。」

中華隊今年第1個國際賽，將是6月2日在日本長野舉行的亞洲盃東亞資格賽，更在首戰就遇中國，問劉錚有無信心取勝？他笑著回答，「信心是本來就該具備的，球員在場上一定要有信心，我很期待那次跟中國隊的交手！」

(中時電子報)