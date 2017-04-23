WING產官學研策略論壇 聚焦木產業生活應用

2017台中巧聖仙師文化祭首場活動─「魯班設計創意節暨WING產官學研策略論壇」，今天在中時國際會展中心登場。（陳世宗攝）

2017台中巧聖仙師文化祭首場活動─「魯班設計創意節暨WING產官學研策略論壇」，23日在中時國際會展中心登場！經發局結合木工機械、智慧、非營利組織、政府單位組成的WING聯盟；以木玩具、木家具應用美學等，木產業生活應用為主軸，邀請講師進行分享及趨勢對談。

經發局副局長李逸安說，論壇由崇右技術學院校長陳啟雄、樹德科技大學設計學院院長盧圓華、台灣區玩具暨兒童用品工業同業公會理事長陳國棟等人擔任講者；邀請日本宮崎縣議會議長星原透一行人擔任與會嘉賓，增進雙方國際木產業資源交流。

會展中還設置「五好木特展預展特區」，結合設計及生活美學等元素，增進民眾對木藝產業的瞭解，也為29至30日舉辦的「2017魯班設計創意節」暖身；響應推動工藝文化傳承及輔導產業，提倡發揚魯班公精神、彰顯我國技職教育價值。

李逸安指出，木產業是台中重要且具代表性的地方產業，市府透過青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫(SBIR)、漆器木藝雙旗艦發展計畫、魯班設計創意節暨WING產官學研策略論壇計畫案等，盼提升產業研發能量，重新開啟傳統木產業的產值及創新視野。

客委會說，29至30日將在東勢客家文化園區舉辦「2017魯班設計創意節」，以「木創園遊會」為主題，規劃五好木特展、木藝文創市集、親子DIY體驗互動、茶語木對話等精彩活動，設計情境場域提供寓教於樂的好去處，歡迎民眾共襄盛舉。

(中時)