謝國城盃北市奪冠 奪下威廉波特中華隊代表權
謝國城盃少棒錦標賽，今舉行冠軍戰，由台北市對上桃園市，北市首局就敲出5轟，全場更敲擊出8支全壘打，包含謝孟廷單場三響炮，終場以16比5擊敗桃園市，拿下本屆謝國城盃少棒冠軍，取得威廉波特中華隊代表權。
雖然在預賽北市曾敗給桃園市，但此役完全討了回來，尤其謝孟廷單場三響炮，以及白振安單場雙響砲，為球隊奠定勝基；謝孟廷說:「看到前面的打(全壘打)，自己也會特別想打。」，他也表示，真的相當開心，和桃園市龜山國小打從來沒贏過，第一次就是冠軍。
北市教練駱政宇則指出，球隊先攻拿下大量分數，有穩定軍心的效果，尤其謝孟廷單場三響炮，是球隊奪冠大功臣。
謝國城盃少棒賽是威廉波特少棒賽的代表權選拔戰，北市東園國小奪冠，即將代表台灣，在6月底前往首爾參加亞太區賽事，謝孟廷興奮的說：「終於可以穿上中華隊球衣，和隊友一起去威廉波特了！」
(中時電子報)
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