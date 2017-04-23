金馬影后遭男粉猥瑣偷拍 裙底春光全被攝
大陸女星李小璐16歲時以電影《天浴》奪下金馬獎最佳女主角，成為金馬史上最年輕影后，2012年嫁給演員賈乃亮後生下一女賈乃馨（甜馨），近年則較少有作品。沒想到，今（23日）網上瘋傳一段她遭男粉絲偷拍的影片，拍攝者一路把鏡頭放低，想拍她的裙底春光，看來十分猥瑣，造成一片熱議。
影片中，李小璐穿著藍色連身短裙出外逛街，被一名男網友巧遇後，對方竟開始一路跟著她偷拍，且拍攝角度刻意壓低，全程把鏡頭對準在她的臀部以下，尤其搭手扶梯時，更是把李小璐的裙下春光全都錄，所幸她裡面還穿著安全褲，不至於走光。
影片傳開後，引發網友怒火，砲轟拍攝者太變態，並認為偷拍者應不是李小璐的粉絲，直批該行為已違法，另外，也有人指出這是之前的影片了。事實上，許多藝人也常面臨被惡意騷擾之事，讓粉絲相當心疼，盼大家能多尊重他們的隱私。
(中時電子報)
關鍵字：李小璐
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