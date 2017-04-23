中市首創船歌讀書會　千人日月湖面湖畔閱讀

台中市立圖書館舉辦全國首創的「船歌讀書會」，副市長林依瑩（左）帶著孩子登船與會共盛舉。（陳淑芬攝）

民眾體驗首創的「船歌讀書會」，登船讀書既新鮮又興奮。（陳淑芬攝）

台中市立圖書館舉辦「船歌羅曼史 情迷書香日」活動，安排精彩藝文演出。（陳淑芬攝）

今(23)天是聯合國所訂的世界書香日，台中市立圖書館在台中公園日月湖舉辦全國首創的「船歌讀書會」，副市長林依瑩帶著孩子穿上救生衣登船、文化局長王志誠也與大小朋友民眾搖著船槳參與。日月湖面上的50艘小船及湖畔共千人，在船歌的浪漫氛圍中，體驗閱讀新趣味。

讀書會也可以很浪漫！台中市立圖書館在台中公園舉辦「船歌羅曼史 情迷書香日」活動，安排全國首創的「船歌讀書會」，各圖書分館主任及讀書會種子人員擔任「閱讀舵手」帶領民眾共50艘船划進日月湖，展開別開生面的讀書會；湖畔也有423對書香拍檔攜帶愛書共讀，千人在徜徉在湖光春色的船歌聲中共讀。

日月湖畔也是盛況空前，423對書香拍檔攜帶愛書，大小朋友及親子席地而坐共讀，現場還有船歌樂音環繞，在浪漫氛圍的讀書會讓參與民眾既興奮又刺激。

副市長林依瑩在會中表示，中市已有很多舒適的閱讀空間，非常適合閱讀。她在國中時期開始讀散文，高中則喜歡讀金庸小說，她覺得看完10本小說，就有10種的人生閱讀體驗，呼籲民眾能成為閱讀種籽，一起愛上閱讀。

王志誠則表示，在台中公園舉辦世界書香日活動，是見證台中歷史文化發展，文化局將持續改造圖書館空間、爭取新館及充實豐富館藏，希望能透過閱讀，建立台中文化城。

活動中安排興大附農管樂團、藝林舞團等精彩表演及閱讀市集、闖關、DIY等等親子活動，公園裡到處可見大小朋友低頭看書、爸媽說故事給孩子聽，沉浸在美妙樂聲與閱讀書香中。

(中時)