音樂創作才女下鄉 要譜出社區的歌
原是社造輔導員的曾立馨，轉職後成為巡迴各地的創作歌手，他日前搬遷至南投縣埔里鎮，要為籃城、梅村、魚池鄉東光社區寫歌，希望能發揮自身的專長，寫出代表社區的歌，並且帶領著社區歌手們，錄製專屬於社區的音樂專輯。
曾立馨原是輔導中部地區的社造員，經常走訪偏鄉村落，親身踩在鄉間土地上，讓她聽到很多台灣社會底層的聲音，他向公司請假3個月，進行以彈唱換宿、換食的環島之旅，連海產店、臭豆腐店也能唱，環島經歷成了創作的土壤，完成了《你想聽到的那些》專輯後，並向文化部申請「青年村落行動計畫」，要發揮自身音樂的才華，幫助社區譜出自己的歌曲。
埔里鎮籃城、梅村社區及魚池鄉東光社區，是曾立馨首批合作的對象，她進到社區與耆老對談，並尋找對音樂有興趣的青年，感受地方的風土民情，要創作出屬於社區的歌曲，曾立馨表示，這次與社區合作的專案，她所擔任的角色並非歌手或樂手，比較傾向是製作人，引導社區「唱出自己的歌」。
曾立馨指出，這張專輯最重要的元素是人，因此不會樂器沒有關係，伴奏、錄音的技術層面由她來尋求資源，只要願意唱出代表家鄉的歌，都會是這張專輯裡的最佳男、女主角。
(中時)
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