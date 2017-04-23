能高越嶺古道 深耕生態旅遊

林務局輔導能高越嶺古道沿線部落，圖為賽德克張胡愛妹女士展現編織及吟唱。（圖／南投林管處提供）

林務局輔導能高越嶺古道沿線部落人員解說步道生態。（圖／南投林管處提供）

農委會林務局與南投仁愛鄉春陽、精英、都達村的6個賽德克族部落深耕3年，共同推動能高越嶺古道生態旅遊，選在23日「賽德克族日」舉辦「愛．上山、愛上．山—能高越嶺道畢業登山之旅」，邀請6部落的3所國民小學畢業生，參加為期2天的能高畢業登山活動，由耆老及家長帶領賽德克之子，學習傳統狩獵文化與山林智慧，並登上海拔2860公尺的光被八表界碑，探尋原鄉。

林務局表示，能高越嶺古道是林務局主管的14條國家步道系統之一，西起南投縣仁愛鄉，東至花蓮縣秀林鄉，為早期賽德克族等原住民遷徙、狩獵及交通貿易的通路，日據時期為著名的中部越嶺警備道之一，臺灣光復後成為連結台灣東西部最重要的供電路，有「電力的萬里長城」之稱。

能高越嶺古道平行塔羅灣溪，蜿蜒在中央山脈的連綿群峰之中，經林務局整建後，成為國際上相當知名的橫貫越嶺路線，步道上還可見到許多與霧社事件賽德克族抗日史蹟有關的設施與地景，林務局結合步道周邊的春陽村史努櫻部落、德魯灣部落，精英村波瓦倫部落、馬赫坡部落，以及都達村都達部落、鹿谷達雅部落等6個賽德克族部落夥伴，進行步道沿線生態旅遊遊程規劃，以及沿線之環境清潔維護、安全監測等步道管理工作。

林務局並逐步招募部落成員參與計畫培訓，目前已有31位種子人員投入生態旅遊導覽解說、部落廚房、登山服務及甜柿等友善農產品生產，去年12月正式聯盟成立跨部落的「南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會」，準備長期為生態旅遊發展而努力，23日「賽德克族日」並邀請6部落的3所國民小學畢業生，參加為期2天的畢業登山活動，展現輔導成果。

(中時)