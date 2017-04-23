宜蘭14校舞展 快閃宣傳吸睛
6月4日宜蘭縣14所學校將在五結鄉中興文創園區舉辦聯合舞展，為了炒熱舞展氣氛，今（23）日參與舞展的學生在宜蘭市蘭城新月廣場「快閃」，百貨公司成為表演舞台，吸引民眾停下腳步觀看演出。
參與聯合舞展是宜蘭縣的大專院校、高中職等14校，聯合舞展以「喚」為主題，並成立「蘭勁舞力」的臉書粉絲專頁，今年初發布的宣傳影片，由於拍攝品質不輸專業，吸引許多網友轉傳分享。
舞展發起人李曼萍說，舉辦快閃的用意是為舞展宣傳，也希望能促進學生的交流，在6月4日舞展前共規畫4次快閃，在蘭城新月廣場的快閃後，最後將在羅東中山公園快閃演出。
今天參與快閃的學校有宜蘭大學、佛光大學、淡江大學蘭陽校園、慧燈中學等4校共32名學生，下午2時一到，隨著百貨公司內咕咕鐘的報時，學生們隨著節奏舞動。舞展副總召邱證升表示，規畫快閃行動最困難之處，就是集結學生一起練習，選擇在新月廣場演出，是因為新月廣場人潮眾多，舞團成員也會為下次快閃預排、努力。
(中時)
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