能高越嶺道畢業之旅因雨取消 改辦啟動儀式
由林務局與南投仁愛鄉春陽、精英、都達村的6個賽德克族部落合作舉辦之「愛．上山、愛上．山—能高越嶺道畢業登山之旅」，原預定由耆老及家長帶領部落內春陽、廬山及平靜國小應屆畢業的賽德克之子，辦理為期2天的能高畢業登山，學習傳統狩獵文化與山林智慧，但因山區大雨考量安全，23日改在廬山國小辦理啟動儀式。
啟動儀式由立法委員孔文吉立法委員、林務局長林華慶、南投林區管理處長李炎壽、南投縣政府及仁愛鄉公所等地方代表見證下，由三所國小22位畢業生及其師長、親友、部落耆老族人與會，並由三校畢業生透過傳統的迎賓舞、古調吟唱、口簧琴等傳統樂器，展現所學習到的賽德克族文化。
85歲的耆老簡阿守以親身經歷，母語口述分享族人們與大自然相處共存經驗；孔文吉肯定林務局對協助部落發展的努力，也勉勵部落學子完成探訪家鄉聖山的行程；林華慶指出，隨著能高越嶺道規劃整建等軟硬體逐步到位，103年林務局啟動「國家步道生態旅遊發展策略及整體規劃」案，以能高越嶺道為操作示範，結合周邊的三村六部落，與部落共同發展步道及生態旅遊。
參與國小之一的廬山國小田春梅校長表示，等待是祖靈提醒的準備功課之一，今日等待，是為了迎接祖靈賜予美好，春陽國小校長梁有章則說明，透過啟動典禮，將學校裡的課本內容立體化，相信在祖靈的引領之下，透過三村六部落的總動員及親身投入，所獲得的第一手經驗，是最好的課本、最有意義的身教。
(中時)
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