推動康健產業發展 中市經發局草悟廣場辦行銷展會
為發展康健體驗產業，台中市政府經發局23日在草悟廣場舉辦康健行銷展會，以「健康x綠動－草悟行」為主題，邀請超過12家康健產業相關業者展售；會場除消費打卡滿額贈活動，還有自行車騎乘及攀岩體驗等豐富內容，結合草悟道的綠能文創，與民眾共享健康又好玩的週末時光。
經發局副局長李逸安說，今日活動設置10多個攤位，也邀請經發局青創夢想家計畫輔導的自行車零組件創新創業廠商共襄盛舉，展示最新研發的專利展品，民眾從展示、銷售、體驗各式自行車及周邊運動商品都可一次滿足。
現場還有消費打卡滿額贈活動，只要消費滿500元並在個人臉書打卡，即可兌換價值350元的活動推廣品，希望每位參與的民眾都玩得開心、買得歡心，也將台中的康健產業推廣出去。
經發局表示，台中市康健行銷展會活動已邁入第2年，由市府主辦、經濟部中小企業處指導，今年加上綠色節能元素，結合具文創特色的草悟廣場舉辦，也製作活動鄰近地區的自行車路線地圖及導覽手冊，鼓勵民眾騎乘自行車走訪活動會場周邊，希望達成以活動帶動文創產業、地方特色產業及康健體驗產業的目標。
今日參展攤位，包括合曼實業有限公司、52s我愛曲線運動購物網、MID單車、MHL Collection、環航複合材料股份有限公司、七聖企業有限公司、歐盛達股份有限公司、歐都納股份有限公司、攀岩龍股份有限公司、Shabby Factory II、詮薪開發公司等。
(中時)
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