89歲老農劉佳館 自栽自烘成咖啡達人

咖啡花開了，劉佳館細心呵護，期授粉順利。（沈揮勝攝）

住在日月潭後山的89歲老農劉佳館，宅邊及坡地種植咖啡達3公頃，他採豆、烘焙並參賽得獎。（沈揮勝攝）

水里鄉89歲農友劉佳館，在日月潭深山獨力栽植3公頃、2000多棵的咖啡樹，還自學烘焙、萃取技術，去年底參加水里鄉公所舉辦的第1屆「水香咖啡」精品咖啡評鑑，獲得二等獎肯定，超高齡阿祖級的「咖啡達人」名聲不脛而走！

劉佳館1929年出生，年輕時從事伐木、造林，鍛鍊出靈活、強健體魄和韌性；他的咖啡園位置在日月潭慈恩塔後山，即水里鄉民和村益則坑最上游，海拔約500到700公尺處。

他表示，會與咖啡結緣，是因為13年前友人送他咖啡苗試種，3、4年後採收烘焙，品質、風味都被接受，由於種出興趣與心得，隨後越種越多達2000多棵，並投入烘焙技術研究，自然而然地成了專業達人。

曾接受日本教育的劉佳館，日文根基不錯，他育有3男2女，各已成家立業；眼見老人家在80歲那時候還熱衷專注於咖啡栽種、管理和研究，兒女們特別在深山架設天線，讓他可以收看到NHK等節目，還買了日文專業咖啡書，充實知識。

劉佳館表示，咖啡樹適合生長在半遮蔭環境，南投滿山滿谷的檳榔園亟待轉作轉型，搭種咖啡是不錯的思維；他的咖啡園採有機概念、草生栽培，海拔高度適中，收成的咖啡豆都先用陽光日照再去殼，味道與香氣不輸進口貨；功夫下得深，會獲獎不意外！

離他家最近的鄰居，是住1.6公里外的邵族人袁孟農；袁說，1公頃近3000坪，栽植3公頃咖啡已算數一數二規模，竟然出自89歲的曾祖父級老農之手，真的不容易！老農的咖啡出自深山，交通不便，想要購買品嘗，須提早1周預約，電話：049-2741179。

(中時)