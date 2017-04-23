回首李季準最後驕傲身影 聽眾噴淚

李季準2015獲頒廣播金鐘特別貢獻獎。(本報系資料照、張祐銘攝)

【金鐘50】廣播特別貢獻獎／李季準 20150919

一代「電台情人」李季準沉穩嗓音撫慰不少遊子心，昨晚於睡夢中病逝，享壽74歲，令聽眾不捨，甚至上網觀看他2年前獲頒金鐘廣播特別貢獻獎的影片，聽著大女兒代替他發表得獎感言一席話，不禁感動到眼眶泛淚。

當年已罹患阿茲海默症的李季準，從時任文化部部長洪孟啟、資深媒體人常勤芬手中接下特別貢獻獎，拿著獎座的驕傲身影令人難忘，他的大女兒說：「爸爸的一生都在廣播，廣播也可說是他的一生，雖然他有很多事情都記不得了，但是每個聽眾朋友都記得他，對他來說這是最重要的，我代替家人謝謝大家。」

常勤芬曾透露，在台灣出生長大的李季準，剛開始國語並不標準，不過他苦練再苦練，把最困難的「二」字練出韻味來，透過磁性嗓音溫暖無數聽眾的心。

這位聲音的巨人之後在民國95年扁罹患桃腺癌，醫生要他在聲音、生命中擇一，李季準最終選擇聲音的決定，一度令家人著急，幸虧醫療科技進步，他不僅撿回性命，也保留了他的金嗓子。

(中時電子報)