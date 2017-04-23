中日龍本季前20場 先發投手群才奪下一勝

中日龍本季先發投手群，直到今日才由洋投瓦德茲奪下一勝。(圖/截自日本yahoo官網)

日職中日龍今與橫濱DeNA灣星隊交手，先發洋投瓦德茲(Raúl Valdés)主投8局順利壓制橫濱打線，終場以1比0拿下勝利，本季第20場賽事，才由先發投手拿到勝投。

中日龍本季開季至今，前19場賽事，先發投手先發都未能拿下勝利，洋投瓦德茲，本季前4場先發，自責分率僅1.71，卻未拿下一勝，此役8局用了122球，僅被擊出4支安打，率球隊奪下勝利。

中日此役就在首局，趁著對方投手投出保送，加上荒木雅博的安打，攻佔上三壘，隨後平田良介擊出高飛犧牲打，攻下分數，也是本場賽事的唯一一分。

瓦德茲賽後開心說：「終於贏下首勝了。」，他也提到，雖然有遇到2、3次危機，但就是盡量壓低失分，收到不錯的效果。

(中時電子報)