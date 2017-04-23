環保議題研習會 「戴奧辛雞蛋」成焦點

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，預計在今年6月底前建置完成國內化學物質諮詢系統，讓政府及消費者都可以安心、快速得到安全的食安資訊。（日月光文教基金會提供）

「戴奧辛雞蛋」等食安事件，層出不窮，消費者人心惶惶，環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒今(23)日表示，環保署預計在今年6月底前建置完成國內化學物質諮詢系統，讓政府及消費者，在選購食品時，都可以安心、快速得到安全的食安資訊，也將徵詢跨部會意見制訂《化學物質管理法》。

謝燕儒今日出席銘傳大學法律學院與日月光文教基金會合辦的環保議題辯論比賽研習暨賽說明會。他表示，國內2005年曾爆發戴奧辛鴨蛋，由於鴨場的土壤表土、環境空氣都感染戴奧辛，有6家養鴨場完全不能再養鴨，當時農委會補助強制離牧，並持續監測土壤8年確定沒問題，原本六6只剩1家仍在飼養鴨。

謝燕儒說，此次戴奧辛雞蛋事件，經查這3家雞場附近3公里內沒有焚化爐、燃燒設施、底渣處置場等汙染源，都採格子籠養雞，初步排除土壤汙染，環保署已採樣空氣、水源，農委會則採樣雞隻飼料，採樣報告最快一周可出爐。

謝燕儒指出，環保署將預告13種非法添加於食品化學物質為毒化物，例如紅湯圓、豆干、潤餅皮中使用的玫瑰紅B、皂黃及吊白塊等，同時配合修正毒性化學物質管理法，將再擴大列管對象，逐步將對人體健康或環境有影響之虞的民生及國際關注化學物質納入管理。

銘傳大學觀光學系系主任林青蓉也在研習會上發表「永續發展與循環經濟」專題演講，她指出，有句話說：「現代的baby從一出生後就泡在毒湯裡面」，她肯定日月光文教基金會贊助經費，從食品安全管制議題來探討食安問題。

銘傳大學法律學院與日月光文教基金會，訂於5月22日至26日舉辦環保議題辯論比賽，辯論賽由環保署指導，日月光文教基金會贊助經費，比賽題目為「食品安全應以源頭物料管制為主／食品安全應以食品內容管制為主」，計有高中職組11隊，大學組12隊報名參賽，優勝隊伍及個人將獲頒獎金和獎盃。

(中時)