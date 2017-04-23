MLB》一顆滾地球 迪戈登跑出另類場內全壘打
一顆滾地球和對方兩個失誤，讓馬林魚快腿迪戈登(Dee Gordon)23日面對教士隊成為功臣，連繞3個壘包直衝本壘，跑出另類「場內全壘打」，這一分也是馬林魚隊的保險分，終場6比3延長賽擊敗教士隊。
延長賽11局上，迪戈登擊出投手丘前滾地球，未料托雷斯(Jose Torres)下丘接球後暴傳，球直接傳到右外野，右外野手回傳球再失誤，迪戈登直接跑回馬林魚隊第4分，1出局後「怪力男」史坦頓( Giancarlo Stanton)再錦上添花，送出左外野2分炮、單場雙響炮且是本季第7轟，先發投手史崔利(Dan Straily)7局僅被敲4安打、猛飆14K的好表現沒做白工。
只靠一支安打就從一壘跑回本壘，迪戈登回到休息室笑得合不攏嘴，且繞壘約16.9秒還不是他最快速度，他說，「見到波爾(Justin Bour)回本壘，原本我想停在三壘，但三壘指對我開綠燈，我當時只想『OK，我必須稍微加快速度。』」
要命失誤讓教士隊苦吞敗，教頭葛林(Andy Green)不太高興，「這是最離譜的play之一，二壘手應該更積極補位，特別又是年輕投手在場上，又是關鍵時刻，我們試著傳球但沒有人補位。」
(中時電子報)
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