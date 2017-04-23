趙天麟「藝起」新經濟 讓高雄成藝術觀光城市

趙天麟邀紙風車劇團、星願烏克麗麗樂團陪伴市民度過溫馨的周末。（趙天麟辦公室提供）

民進黨立委趙天麟再度邀請長期合作的夥伴「紙風車劇團」到高雄與市民同樂，也特別邀請關心高雄的空汙與發展的在地樂團「星願烏克麗麗樂團」演出，陪伴民眾渡過一個愉悅的週休假期。

趙天麟致詞說，再次感謝長期合作的夥伴「紙風車劇團」，不管是368鄉鎮市區兒童藝術工程、第二次巡迴演出，他們只有一個夢想，希望把國家劇院的表演帶到孩子的身邊，不管是家裡附近、公園或是學校，讓孩子的第一哩路就從藝術開始。

趙天麟表示，在座的小朋友可能和我的孩子一樣大，小學或是幼兒園，我們現在所思考的都會是八年後、十年後未來的高雄，也就是各位念大學畢業後的高雄會是怎樣；高雄在過去市長的努力下，已經是個宜居的城市，再給我們十年的時間，我們希望高雄不止是宜居，更要打造成經濟繁榮的城市，透過氫能源的發展，引進全世界的資金為經濟注入活水，讓高雄在對抗污染當中獲得經濟利益。

趙天麟說要用藝術培植高雄的藝術力，引進像是紙風車劇團這樣優質的藝術表演，將高雄妝點成全世界矚目的藝術觀光城市。也希望透過高雄的經濟轉型，做台灣經濟繁榮的領頭羊，吸引全世界的資金和人才。希望大家記住今天的感動，我們一起用民主價值去決定我們自己的未來，讓我們年輕世代帶領大家往夢想快跑前進！。

趙天麟感謝在地的鎮海里長蔡漢章和他的夫人帶著20位里長蒞臨現場，祝福藝起新經濟圓滿成功。

(中時)