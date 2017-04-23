查德、莫三比克、索羅門發行蔣介石紀念郵票
台灣近20年一直以「轉型正義」之名，對蔣介石總統展開全面的歷史否定，使得各地都有「去蔣化」的拆毀蔣介石銅像的行動。不過在國際上，卻是持平的對待他是20世紀重要歷史人物。最近網路上流傳幾張莫三比克印行的蔣介石紀念郵票，引起許多討論。
莫三比克的蔣介石紀念郵票在2016年，是世界重要人物系列當中的一組，圖案中有關於永豐艦事件、黃埔建軍、開羅宣言等。莫三比克就拿這兩枚郵票參與2016台北國際郵展。
許多網友看到之後不禁感嘆，覺得在台灣去蔣化日熾的現在，能在外國的郵票上印出蔣介石先生的相關主題，實在相當難能可貴，不少人留言表示希望能夠取得。另外也有人發現，除莫三比克以外，查德與索羅門在2012年也有蔣介石主題的郵票。
在國外，沒有政治干預的情況下，蔣介石就是一位重要的二戰同盟國領袖，就是重要的20世紀歷史人物，都是值得紀念的。
(中時電子報)
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