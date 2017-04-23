公佈欄貼藥袋暗諷鄰 女子遭起訴

新北市一名林姓女子與樓上江姓婦人感情不睦，竟在社區公布欄張貼「專治吵死人」公告，還附上裝有藥丸的藥袋，並載明「15號4樓」。台北地檢署認為，林女以藥袋暗喻江女有病要吃藥，依公然侮辱罪嫌起訴林女。

起訴指出，林姓女子與江姓婦人同為新北市新店某社區大樓住戶，林女長期為噪音所困，懷疑是江女的兒子在家中練習鋼琴所致，因此對江女心生怨懟。

去年3月間，林姓女子在社區公布欄張貼「專治吵死人」、「惡鄰居」公告，還附裝有藥丸的藥袋，藥袋上載明「15號4樓」，引起江姓婦人不滿提告。

檢察官認為，林姓女子不僅指控江姓婦人為「惡鄰居」，更以藥袋暗喻江女有病要吃藥，足以詆毀江女名譽與社會評價，林女公然侮辱罪嫌重大，提起公訴。

(中時)