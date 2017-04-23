台東馬偕30年，路跑再出發

馬偕公益路跑活動，吸引許多愛好跑步的民眾參加。（台東馬偕醫院提供）

台東馬偕醫院已經到台東30年，院方今(23)日首度舉辦「馬偕30醫療傳愛公益路跑」活動，吸引900多名跑者報名。院方表示，透過路跑活動讓民眾認識台東的地理人文，也能了解醫院在台東醫療領域的耕耘，讓彼此加油再出發，繼續邁向下個30年。

上午雖然天空不作美下起毛毛雨，不過參加路跑的民眾依舊鬥志高昂，在溫度不高的氣候下，更能暢快的邁開步伐盡情跑步。路跑共分為15公里路遙組與10公里的一般組，路遙組冠軍為徐永全，其次分別為謝宗男及簡志宏，一般組冠軍林群馨，第2、3名為陳梁哲及田哲嘉。

台東馬偕醫院表示，他們是台東地區唯一的區域教學醫院，是科別最多、設備最佳的急重症醫療後送醫院，肩負守護台東地區民眾的健康與生命，透過路跑活動提醒民眾要多運動，也能看到東馬在醫療領域努力的付出。

(中時)