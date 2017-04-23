義大世界航空飛行嘉年華會 高手炫技觀眾驚呼

義大航空嘉年華會，玩家好手齊炫技。(郭韋綺攝)

遙控飛機試飛起飛。(郭韋綺攝)

左起陳坤向、王上嘉大秀高難度技巧。(郭韋綺攝)

義大世界5月將舉辦南台灣規模最大的航空飛行嘉年華會，今(23)天搶先試飛，邀來台灣遙控飛機國手王上嘉、陳坤向等20多位選手炫技，有花式翻滾、洗碗公、熄火倒飛降落，專業級的高難度技巧，令觀眾都驚呼連連。

義大世界園區位在市郊區邊陲，空域遼廣，適合遙控飛機翱翔，今年首度將於5月13、14日舉辦航空飛行嘉年華會，數十名玩家搶先到場地測試，繽紛多彩遙控飛機現身草坪，格外吸睛。

曾獲亞太盃冠軍的台灣菁英選手王上嘉，以及2011年國際航空聯盟FAI-F3C世界錦標賽中取得個人最佳成績排名世界第35位的職業選手陳坤向，也到場演出各項高難度動作。

包括任意方向360度選轉、定向360度翻轉，讓人目不暇給，熄火倒飛降落模擬真實飛機失去動力降落，觀眾頻頻大呼「超強的」。

義大表示，活動當天也將展示最酷炫的遙控飛機，還有紙飛機大賽、水球vs.遙控機大戰、DIY手作康乃馨，義大天悅飯店推出航空嘉年華住房專案，除了飛行體驗，另有義大皇家酒店下午茶券、義大遊樂世界門票場免費抽獎。

(中時)