「迷霧中的王者」黑長尾雉 玉山塔塔加現蹤

「迷霧中的王者」黑長尾雉悠然覓食。（沈揮勝攝）

黑長尾雉常於晨昏或雨後，出現在塔塔加步道旁。（沈揮勝攝）

連日下雨，山區煙雲縹緲，有「迷霧中的王者」之稱的台灣特有種鳥類「黑長尾雉」，這幾天不時在雨歇空檔，出現在玉山塔塔加步道及台21線新中橫迴頭彎至夫妻樹、台18線阿里山公路上東埔至鹿林段路旁邊坡悠然覓食，讓人驚豔。

玉山國家公園管理處副處長林文和說，有幸欣賞其悠遊山林，是人生一大幸福。

(中時)