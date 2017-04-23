桃園新景點 2-6夜鷺生態埤塘紫藤花盛開

2-6夜鷺生態埤塘及安全步道，進來苦楝、紫藤花及牽牛花盛開，附近形成紫色浪漫。（甘嘉雯翻攝）

2-6夜鷺生態埤塘及安全步道，進來苦楝、紫藤花及牽牛花盛開，附近形成紫色浪漫。（甘嘉雯翻攝）

2-6夜鷺生態埤塘及安全步道，進來苦楝、紫藤花及牽牛花盛開，附近形成紫色浪漫。（甘嘉雯翻攝）

2-6夜鷺生態埤塘及安全步道，進來苦楝、紫藤花及牽牛花盛開，附近形成紫色浪漫。（甘嘉雯翻攝）

2-6夜鷺生態埤塘及安全步道，進來苦楝、紫藤花及牽牛花盛開，附近形成紫色浪漫。（甘嘉雯翻攝）

各地除五月雪流蘇盛開外，桃園市新興景點2-6夜鷺生態埤塘暨兒童安全通學步道最近紫藤花盛開，紫色花朵垂降，景色相當美麗，龍鳳里長黃進仕表示，生態埤塘除了有鳥類聚集，附近環境也逐漸美化，吸引許多民眾前來觀賞。

龍鳳里長黃進仕說，2-6夜鷺生態埤塘暨兒童安全通學步道景色相當優美，前幾天苦楝花盛開，但一場雨讓花掉落不少，不過紫色牽牛花及紫藤花數量還不少，民眾可以把握最後花期，來此欣賞紫色浪漫。

根據了解，紫藤花是龍安國小栽種的，整條安全步道的風雨走廊，頂層布滿紫藤花，走在下面不僅可以遮陽，沿途走在美麗花朵下，讓人心情整個好起來，至於苦楝花則是原生種，而牽牛花是野生繁殖的。

(中時)