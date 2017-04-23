不畏風雨 北高雄家扶辦親子闖關護兒少
虐童案件層出不窮，高市社會局與北高雄家扶中心23日攜手在澄清湖風景區，舉辦大手牽小手兒少保護親子健行趣，1200名親子頂著風雨體驗環湖闖關遊戲，以行動支持兒童保護，其中受暴體驗區幾可逼真，大小朋友尖叫聲四起，讓親子對兒虐不當行為更能感同身受。
日前高雄市發生2歲童疑遭母親虐打死亡案件，令兒保界深感痛心，昨(22)日家扶中心發起兒少保護宣導活動，引發共鳴；育有1兒的陳姓家長說，2歲孩子已開始探索這個世界，可是來不及長大，聽到消息很難過。
北高雄家扶主任魏宗胤指出，從過去30年來，協助過2586名兒童受虐案件，發現多數都是父母在不當管教中，奪走孩子性命，而施虐者特質主要以情緒不穩定、缺乏親職知識為主。
為此設計一套兒保樂遊網，建置受暴體驗區、目睹家暴兒童區、兒童保護好鄰居區，還有時下最夯的桌遊區、親子共讀等關卡，帶大家從遊戲中認識兒保、減少兒虐。
魏宗胤說，從衛福部資料顯示，每4個受虐孩子中，就有1個年齡是在6歲以下，比例相當高，呼籲需要更多大人主動察覺和關懷，熟記口訣「兒童保護很簡單，就打113」，避免憾事再度重演。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。