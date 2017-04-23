不畏風雨 北高雄家扶辦親子闖關護兒少

家長頂著風雨挺兒保。(郭韋綺攝)

虐童案件層出不窮，高市社會局與北高雄家扶中心23日攜手在澄清湖風景區，舉辦大手牽小手兒少保護親子健行趣，1200名親子頂著風雨體驗環湖闖關遊戲，以行動支持兒童保護，其中受暴體驗區幾可逼真，大小朋友尖叫聲四起，讓親子對兒虐不當行為更能感同身受。

日前高雄市發生2歲童疑遭母親虐打死亡案件，令兒保界深感痛心，昨(22)日家扶中心發起兒少保護宣導活動，引發共鳴；育有1兒的陳姓家長說，2歲孩子已開始探索這個世界，可是來不及長大，聽到消息很難過。

北高雄家扶主任魏宗胤指出，從過去30年來，協助過2586名兒童受虐案件，發現多數都是父母在不當管教中，奪走孩子性命，而施虐者特質主要以情緒不穩定、缺乏親職知識為主。

為此設計一套兒保樂遊網，建置受暴體驗區、目睹家暴兒童區、兒童保護好鄰居區，還有時下最夯的桌遊區、親子共讀等關卡，帶大家從遊戲中認識兒保、減少兒虐。

魏宗胤說，從衛福部資料顯示，每4個受虐孩子中，就有1個年齡是在6歲以下，比例相當高，呼籲需要更多大人主動察覺和關懷，熟記口訣「兒童保護很簡單，就打113」，避免憾事再度重演。

(中時)