桃園「勞工學苑」網站空空如也 民眾難查詢
桃園市有29個工業區及1萬1048間工廠，勞動力人口有105萬9000人，就業人口有101萬6000人，勞動參與率達59.4％，6都排名第二，不過市議員黃敬平發現，勞動局架設的「勞工學苑」網頁，上面空空如也，僅有活動零星照片，質疑民眾根本無法找尋資料，勞動局長王安邦表示，會即刻改進。
黃敬平表示，網頁到底有沒有更新？有民眾上網想查詢課程相關資訊，沒看還好，結果一看僅有活動剪影專區有一些零星照片，其他有關課程方面的資訊，一點內容都沒有。
根據了解，為強化勞工教育，提供終身學習機會，2016年勞工學苑開辦12班次，包括職業進修班5班，大學學分班3班，產學訓合作班1班，工會幹部成長營3梯次，結業學員387人，另辦兩場產官學勞動論壇，共390位勞工參加。
(中時)
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