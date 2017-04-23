上海迪士尼樂園已接待逾850萬名旅客

據上海旅遊局長楊勁松表示，上海迪士尼自去年6月開業至今，已接待逾850萬名遊客，領先全球其他地區迪士尼樂園同期的表現；預計到今年6月開幕一周年時，接待人數將會超過1千萬名。同時，樂園也帶動赴上海的旅客量及過夜天數的提升。

(工商)