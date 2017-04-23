遭傳恐退場 亞太創意技術學院發聲明澄清
傳出恐退場的亞太創意技術學院23日發出聲明表示，根據教育部要求，資金即將到位，校務改善計畫書也會撰寫完後再期限內報教育部私校諮詢委員會審議，期盼教育部予以尊重委員會審議過程，提前發布訊息並不妥當。
亞太技院指出，依據今年2月7日教育部表示，未來「私立大專校院轉型及退場條例」中，學生人數、註冊率未達標不再是退場條件。而亞太是走向小而精、小而美的路線。
目前所規畫的未來願景是充實既有系所，尚未停招的系，包括文化創意研究所、觀光餐旅系、兒童與家庭服務系、時尚美容系，以及準備整合的茶陶創意系暨碩士班，都相當具有特色；而且有許多學分班的學生準備進入就讀學籍班。
未來將成立研究中心，安頓停招學系的優秀教職員，讓他們繼續發揮所長，協助學分班、證照考取教學，也要支援苗栗縣內21所高中職的ｅ化、數位、電機等社團教育。另開設物業管理碩士專班，採學分專班制，招收卅人，培養高階管理人才，並媒合就業。
配合中央政府政策與地方政府發展特色，包括行政院「前瞻基礎建設計畫」、浪漫台三線、新南向政策等，將學校資源與中央及地方政策整合在一起。譬如：觀餐系安排學生到新加坡實習；時尚美容系與觀餐系從苗栗縣養生農業的特色，發展出養生美容、養生餐飲；而苗栗縣原有的茶、陶文化正是亞太的強項。
校方指出，現在學校正在銳意改革、奮發圖強的路途上，未來有信心走出一條光明的道路，期待教育部給予正面的能量，正面的協助
(中時)
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