全台teana車聚兼做公益 捐助弱勢團體

全國Teana車友公益大會師活動23日在銅鑼客家文化園區登場，籌備人賴金明從鬼門關前走一遭，體認到金錢不是最重要的，竟然老天留他一條命，就來做幫助人的事，他邀請自閉症協會、華山、特教學校等單位免費擺攤並將募款所得捐出，盼獻愛心不分你我。

賴金明說，過去連續5年都有舉辦來自全國各地的TEANA車友大會師的車聚活動，今年因為他的生命歷程，首次結合公益，藉著拋磚引玉將愛心無限延伸，把愛傳遞至全國各個角落，也一舉吸引超過230名車友共襄盛舉。

車友大會師活動參與的工作人員幾乎都是志工，也邀請縣內的公益社福團體表演精采的節目，在活動中進行義賣，義賣所得將全數捐助創世、華山、幼安等團體。

演出的包括苗栗特殊教育學校的戰鼓隊，苗栗自閉症協會的太鼓響起愛心無限、電音三太子表演秀、華山基金會的敬老愛心公益行動話劇、身障氣球達人之氣球DIY、攤位義賣募款活動等。

賴金明說，去年底因為工作繁忙，身體出了諸多狀況，包括小中風等，一場突如其來的胃出血，血壓低到量不到，病危通知就送到老父母手上，好不容易撿回一命，他開始轉變心態，希望多做一點事情幫助其他人，日前得知老父罹癌，他也希望透過善行公益把功德迴向給父母，並提升社會正面的力量，將愛心無限延伸，把愛傳遞至社會各個角落。

(中時)