全台teana車聚兼做公益 捐助弱勢團體
全國Teana車友公益大會師活動23日在銅鑼客家文化園區登場，籌備人賴金明從鬼門關前走一遭，體認到金錢不是最重要的，竟然老天留他一條命，就來做幫助人的事，他邀請自閉症協會、華山、特教學校等單位免費擺攤並將募款所得捐出，盼獻愛心不分你我。
賴金明說，過去連續5年都有舉辦來自全國各地的TEANA車友大會師的車聚活動，今年因為他的生命歷程，首次結合公益，藉著拋磚引玉將愛心無限延伸，把愛傳遞至全國各個角落，也一舉吸引超過230名車友共襄盛舉。
車友大會師活動參與的工作人員幾乎都是志工，也邀請縣內的公益社福團體表演精采的節目，在活動中進行義賣，義賣所得將全數捐助創世、華山、幼安等團體。
演出的包括苗栗特殊教育學校的戰鼓隊，苗栗自閉症協會的太鼓響起愛心無限、電音三太子表演秀、華山基金會的敬老愛心公益行動話劇、身障氣球達人之氣球DIY、攤位義賣募款活動等。
賴金明說，去年底因為工作繁忙，身體出了諸多狀況，包括小中風等，一場突如其來的胃出血，血壓低到量不到，病危通知就送到老父母手上，好不容易撿回一命，他開始轉變心態，希望多做一點事情幫助其他人，日前得知老父罹癌，他也希望透過善行公益把功德迴向給父母，並提升社會正面的力量，將愛心無限延伸，把愛傳遞至社會各個角落。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。