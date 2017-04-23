東高雄千人黨員挺 吳敦義：蔡英文治國無方
國民黨主席候選人吳敦義23日下午在鳳山國中舉行東高雄千人黨員挺吳大會，他強調自己是最了解北、中、南的人，只要國民黨選對人、走對方向、團結一致、提名正確、公道沒有私心，在野不用多久，就有機會重新執政。
吳敦義說，蔡英文總統「奪權有術、治國無方」，這8字她應該一輩子受用無窮，現在民進黨大老一個個被她踢掉，有的被她派去日本快快樂樂當個安樂公，新潮流的也被她壓著，而她選總統時騙勞工、騙選票也是有一套。
吳批評，蔡跟勞工朋友講，「你們是我心裡最柔軟的那一塊」，不管感動或覺得肉麻，在她選後都覺得失望，因為勞工去找蔡英文，她會說「你們應該去找你們老闆啊」，轉過頭來又對記者講「我怎麼公親變事主了呢」。
「選前肉麻，選後翻臉無情」吳敦義並認為蔡英文執政「一例一休、萬事皆休」，現在連雞蛋都有戴奧辛，日本核災後的食品也要給台灣人吃，物價都漲了；而蔡總統口口聲聲說要維持現狀，結果兩岸關係「已讀不回」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。