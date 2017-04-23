東高雄千人黨員挺 吳敦義：蔡英文治國無方

東高雄千人黨員挺吳大會，國民黨主席候選人吳敦義一一向支持者握手。(曹明正攝)

國民黨主席候選人吳敦義23日下午在鳳山國中舉行東高雄千人黨員挺吳大會，他強調自己是最了解北、中、南的人，只要國民黨選對人、走對方向、團結一致、提名正確、公道沒有私心，在野不用多久，就有機會重新執政。

吳敦義說，蔡英文總統「奪權有術、治國無方」，這8字她應該一輩子受用無窮，現在民進黨大老一個個被她踢掉，有的被她派去日本快快樂樂當個安樂公，新潮流的也被她壓著，而她選總統時騙勞工、騙選票也是有一套。

吳批評，蔡跟勞工朋友講，「你們是我心裡最柔軟的那一塊」，不管感動或覺得肉麻，在她選後都覺得失望，因為勞工去找蔡英文，她會說「你們應該去找你們老闆啊」，轉過頭來又對記者講「我怎麼公親變事主了呢」。

「選前肉麻，選後翻臉無情」吳敦義並認為蔡英文執政「一例一休、萬事皆休」，現在連雞蛋都有戴奧辛，日本核災後的食品也要給台灣人吃，物價都漲了；而蔡總統口口聲聲說要維持現狀，結果兩岸關係「已讀不回」。

(中時)