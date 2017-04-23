全中運第2天 桃園代表隊國中組奪4金

桃園市代表隊到彰化參加全中運，在高中職賽事方面，平鎮高中許岳綸、葉子揚、巫宗燁在高男組射擊10公尺空氣手槍團體賽勇奪金牌，為射擊項目奪得第一金。治平高中彭曼淩、王妘瑄、羅郁晴、賴新雅4位選手在高女組韻律體操成隊競賽中完成二連霸勇奪金牌，也替韻律體操項目奪得第一金。

在國中組賽事方面，今天選手表現搶眼，一共斬獲4面金牌。其中仁和國中男、女跆拳道選手廖閎銘、魏晟吉、林婕妤3位好手一口氣斬獲國男組跆拳道對打78公斤級、國男組跆拳道對打68公斤級及國女組跆拳道對打68公斤以上級3面金牌，替仁和國中及跆拳道項目進帳3面金牌，令人驚艷。

另外新屋國中徐進翔也在國男組跆拳道對打55公斤級中榮獲金牌，替新屋國中也爭取到第一面金牌進帳。

累計桃園市至4月23日為止，總獎牌數為9金11銀6銅，暫居全國第2，落後新北市7金。

(中時)