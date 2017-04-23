惡男友摔手機、機車 臉書謾罵前女友遭判刑

新竹蔡姓男子不滿女友求去，懷疑女友背著他亂搞，竟接連砸毀女機車、手機，事後還到臉書謾罵，女子蒐證後提出告訴，地院法官依散布文字誹謗罪判蔡6月徒刑，得易科罰金。

女子指控，蔡在臉書上po文謾罵「我清楚她所做的一切，更清楚知道她就是這樣子的人，…，是一個水性楊花的人，她身邊有很多的小三小四不只一個男人」，造成他名譽受損。

法官認為，蔡與女子曾為情侶，遇感情糾紛不思理性解決，竟公然在臉書上謾罵，依3次散布文字誹謗罪判刑。

(中時)