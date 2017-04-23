挑戰賽之王 盧彥勳奪生涯第27冠
總獎金12.5萬美金加住宿的華國三太子盃ATP挑戰賽，「台灣一哥」盧彥勳23日決賽不負重望，6比1、7比6(4)直落二擊敗日本伊藤竜馬，以地主之姿奪下本季第1冠，同時也是生涯第27座挑戰賽冠軍。
在滿場球迷加油聲中，盧彥勳首盤就給伊藤竜馬下馬威，0比1後連保帶破，一口氣連下6局，輕鬆6比1拿下首盤。次盤雙方一路互保6比6，拚入搶七決勝局。
搶七盧彥勳一度陷入2比4落後，不過隨後穩住陣腳，先是正拍穿越球他自己也振臂歡呼，關鍵最後2球伊藤竜馬都回擊出界，盧彥勳倒趕55分，沒浪費任何一個賽點，最終7比4勝出，歷時1小時14分鐘，6比1、7比6順利封王，笑納1.8萬美金(約新台幣54.9萬元)冠軍獎金。
盧彥勳賽後感謝團隊一路以來幫助和扶持，特別提到今年團隊的新成員教練同時也是物理治療師Stefan，「他的加入讓我找回對網球有新的想法，找回一段時間消失的活力。」
盧彥勳與伊藤竜馬不僅是場上敵人，也是戰友，過去曾與伊藤竜馬一同冬訓，能在決賽與他對決，盧彥勳不忘表示，很高興見到伊藤回到球場，「祝福他有好的成績，希望他能回到自己巔峰的時候。」
從16歲就在台大球場打球，在此拿下三太子盃首冠，盧彥勳也有感而發，並感謝到場支持的球迷，「我從16歲起就踏進台大球場，或許沒有台大學生這麼會讀書，但感謝台大讓我能在這裡訓練，讓我能不斷衝擊我的網球。如果沒有你們，也許我今天也沒辦法打這麼好，希望明年還能回到這裡。」
(中時電子報)
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