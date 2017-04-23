夏日將至 南巡防局校園救溺教學

校園防溺自救教學。(郭韋綺翻攝)

救溺CPR教學。(郭韋綺翻攝)

海巡署南部地區巡防局為強化年輕學子暑期水域活動遊憩安全防護機制，建立正確防溺觀念，每學期不厭其煩聯繫轄區內台南、高雄及屏東等地區高中、高職及大專院校辦理校園防溺宣導活動，針對防溺、自救、CPR急救等進行宣導教學，以提高學子防溺自救能力及正確救援觀念，預防憾事發生。

夏日將至，氣溫日漸攀升，全台各地水域遊憩活動盛行，導致近期溺水事件頻傳，往往對年輕學子造成生命威脅，也對家屬及親友帶來莫大打擊與遺憾；尤其七、八月適逢暑假期間，各處水域遊憩地區人潮蜂擁，相對溺水意外事件發生機率飆高。

根據統計，去年7、8月台南、高雄及屏東等縣市岸際水域救生救難案件多達17起，其中8起是因戲水所引發的救生救難案件。為此，南部地區巡防局特挑選具備救生專長人員，於每學期開學前主動聯繫轄區內台南、高雄及屏東等地區高中、高職及大專院校，提供免費防溺宣導。

海巡人員透過生動解說、模擬操作等方式與學子進行防溺、自救及CPR急救互動教學，幫助學生能夠擁有自救能力，降低溺水事故發生率，減少憾事發生。

1年多來，針對轄區內台南應用科技大學、中山大學、鳳山商工及旗山農工等多所高中職、大專院校進行防溺宣導，總計246場次共1萬0413人次。

南部地區巡防局表示，海巡署基於「預防為先」理念，主動聯繫轄內各院校提供防溺自救與CPR急救宣導課程，亦可配合於宣導空檔時機提供海巡署招募資訊供學子們就業參考，另轄內(台南、高雄、屏東)學校如有防溺宣教需求，誠摯歡迎撥打專線電話(07)-6988979洽詢相關入校宣導行程。

(中時)