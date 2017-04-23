水保月全國百場活動5月登場 中市熱身宣導

農委會水土保持局5月間將在全國推出上百場的水保宣導活動，在中市舉辦熱身活動。（陳淑芬攝）

水保局的「5月水保月教育活動」在中市先熱身，大小朋友玩得不亦樂乎。（陳淑芬攝）

行政院農委會水土保持局5月間將在全國各地推出上百場的水保宣導活動，農委會副主委翁章梁23日在中市宣導活動表示，山坡地人為破壞以濫墾、濫伐居多，目前政府透過空中衛星偵測查緝，邁進所謂「人在做、天在看」階段，呼籲民眾不要以身試法。

行政院農委會水土保持局訂每年5月份為「水保月」，今年結合各縣市政府及教育、農業單位，將推出上百場以「閱讀水保，品為農村」為主題的「5月水保月教育系列活動」。今天在台中國立公共資訊圖書館廣場舉辦「水土保持知識饗宴」活動及水保月記者會，推出寓教於樂的行動劇、水保防災宣導攤位等活動。

農委會副主委翁章梁表示，台灣常有地震及颱風等災害容易造成土石崩塌，希望能讓民眾增加面對自然環境的常識。除自然因素外，另外，還有人為破壞的因素存在，以山坡地的濫墾濫伐居多，目前已透過空中衛星偵測查緝，若發現異狀就積極列入調查，邁進所謂「人在做、天在看」的新科技階段。

「5月水保月教育系列活動」在全國分為北、中、南及東等4區舉行，規畫上百場活動，包括有密室脫逃、AR闖關遊戲、行動劇展演、健走及導覽體驗等活動，宣導水土保持及防災觀念，並結合各縣市立圖書館及民間社福團體等11個行動圖書玩具車單位，提供隨車推廣投入偏鄉推動水土保持教育。

(中時)