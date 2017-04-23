中國保監會要求全行業進一步加強風險防控工作

華爾街日報報導，中國保險監督管理委員會今（23）日對各個保險公司印發了「關於進一步加強保險業風險防控工作的通知」，內容明確指出當前保險業風險較為突出的九個重點領域，並對保險公司提出了39條風險防控措施要求，涉及10個方面，以要求全行業進一步加強風險防控工作，強化各保險公司在風險防控工作中的主體責任和一線責任。具體內容如下：

一是流動性風險防控。要求保險公司完善流動性風險管理制度機制，加強流動性風險管理和監測，完善應急處置機制，風險防範關口前移，強化股東的流動性風險管理責任。

二是資金運用風險防控。要求保險公司建立審慎穩健的投資運作機制，防範重點領域風險，加強信息報送和披露，嚴禁通過投資多層嵌套金融產品、採用「抽屜協議」「陰陽合同」等形式繞開監管要求變相向股東或關聯方輸送利益。

三是戰略風險防控。要求保險公司完善公司治理架構，加強股東管理和關聯交易管理，科學制定戰略規劃，防範公司戰略失偏、失控。

四是新型保險業務風險防控。要求保險公司重點防範信用保證保險、互聯網保險等新型業務的風險。

五是外部傳遞性風險防控。要求保險公司加強對外部風險的摸排與管理，防範資本市場、匯率、利率等外部風險向保險業傳遞和轉移。

六是群體性事件風險防控。要求保險公司和保險中介機構加強銷售行為管理，保護消費者權益，嚴查違規套取費用，妥善處置非法集資重大案件及可能引發的群體性事件風險。

七是底數不清風險防控。要求保險公司開展全面風險清查，建立健全內控制度，完善信息系統，確保按照監管要求及時、準確、完整地報送相關報告和數據。

八是資本不實風險防控。要求保險公司加強資本管理，防範資本被抽逃、佔用，防範增資來源不合法的行為，嚴防利用不當創新、不當工具虛增資本。

九是聲譽風險防控。要求保險公司加強輿情監測，切實增強輿情應對能力，提升應急處置能力。

十是保險公司要健全風險防控工作機制，從組織領導、責任分工、信息報告、責任追究等方面，加強風險防控工作。

此通知也顯示中國當局對金融業，從銀行證券到保險業全面進行加強風險管控。

(工商)