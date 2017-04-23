居留14天變14年 伊朗男涉毒遭遣返

基隆市刑大偵一隊破獲外國人士購毒案，意外查獲伊朗籍男子艾力克斯（圖中灰衣男）非法居留台灣14年，還在士林夜市做生意，此次被查獲將面臨遣返回國的命運。（曾百村翻攝）

基隆市刑大偵一隊破獲外國人士購毒案，意外查獲伊朗籍男子非法居留台灣14年，還在士林夜市做生意，此次被查獲將面臨遣返回國的命運。（曾百村翻攝）

來台遊玩變成落地生根！來自伊朗的男子HAJIBABZADEH，14年前持可以停留14天的旅遊簽證來台，結果一來卻化名為艾力克斯落地生根。基隆警方日前破獲毒品案件時，意外查出揪出他在士林夜市賣沙威瑪10多年。訊後艾力克斯將面臨遣返回國的命運。

基隆市警刑大偵一隊及基隆港警總隊，昨天破獲一起販賣毒品案，一名林姓毒嫌趁著在工地工作時，兼賣安非他命給其他工人提神，調查時發現，向林男購買毒品的藥腳居然像是聯合國般複雜，除了本國籍的工人外，還有泰國、伊朗、緬甸人士涉案。

警方調查，其中一名伊朗籍男子哈珊，日前因家中需要油漆透過朋友林男，向對方購買毒品，而哈珊認為有提神效果，再轉介給好友艾力克斯使用。

警方偵訊時發現，艾力克斯14年前就來台灣，持的卻是觀光護照，按照規定只能在台居留14天，豈料一留就留了14年，甚至他還做起生意，在人來人往的士林夜市販售沙威瑪，而哈珊則是20年前來台就讀中文系，娶台灣女子為妻，現已取得台灣居留證，在台北市開設便當店，育與有2子。

艾力克斯偵訊表示，來到台灣之後，覺得此地遠離戰亂，每個人似乎都很熱心助人，最後愛上台灣才非法居留在此，對於染毒僅表示只是偶爾吸食助興提神，豈料因此遭到逮捕，甚至要面臨被遣返的命運。

林姓藥頭被逮之後，只好向警方承認有販賣毒品，訊後被依違反毒品危害管制條例，移送法辦。檢察官認為林男犯行重大，且有逃亡之虞，聲請羈押獲准。

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(中時)