朝鮮半島情勢緊張 駐韓美軍家屬6月疏散演習

韓聯社報導，南韓軍隊相關人士23日透露，駐韓美軍將於6月進行針對美軍家屬等在韓美籍非戰鬥人員的疏散演習，模擬應對韓半島出現突發狀況。

報導稱，此次演習代號為「Courageous Channel」，是駐韓美軍大邱19戰區支援司令部進行的定期演習，旨在提高疏散能力，在發生緊急情況時快速安全地將美國人轉移至境外。包括駐韓美軍在內，目前在南韓居住的美國人共達23萬餘人。

報導指出，鑒於半島緊張局勢升級，此次疏散演習預計有可能與上一次相同以模擬實戰演練的方式進行。上一次演習於北韓進行第5次核試驗之後的去年10月31日至11月3日進行。

當時，駐韓美軍將包括兒童在內的美軍家屬數十人從平澤基地利用直升機送至大邱機場，之後再利用C-130運輸機送往駐日美軍基地。這是駐韓美軍時隔7年首次以模擬實戰演練的方式將家屬疏散至境外地區。

(旺報)