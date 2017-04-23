經典賽症候群全癒 張正偉找回火燙手感
「經典賽症候群」肆虐各國聯盟，中職也有災情，中信兄弟外野手「花花」張正偉因經典賽無法穩定出賽，開季打擊陷入小低潮，甚至失去先發地位，隨著一場場出賽，好不容易漸找回手感，23日對戰Lamigo桃猿雙重賽首戰，更繳出單場3安猛打賞，巧扮球隊致勝功臣，賽後他也樂得大喊「加油！」替自己打氣。
張正偉今年開季沒被排進固定先發，打擊手感也不如過往，前三場先發10打數沒有安打。經過近1個月不斷調整，他總算逐漸找回狀態；此役扛先發1棒左外野手，繳出5打數3安打、2分打點成績，打擊率飆升到3成39，替自己的第800場出賽留下不錯的回憶。
為何陷入低潮？張正偉坦言，經典賽時沒有穩定出賽機會，多少有些影響，不過之後透過比賽，慢慢去思考、做出調整，現在狀況維持得相當不錯；對於接下來的目標，他沒有想太多，表示接下來就每場盡力去比，扮演好自己的角色，「開心打球最重要！」
張正偉此役打擊燙，但8上中信兄弟進攻時，總教練史耐德卻示意讓他做觸擊推進；史耐德表示，當時唯一的想法就是贏得勝利，把跑者送上二壘是最重要的工作，剛好又面對左投的鄭承浩，所以決定下達戰術。不過花花的好表現，史耐德全看在眼裡，直言「他之後會是固定先發班底！」
(中時電子報)
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