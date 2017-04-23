台南市圖故事表演大會串歡慶書香日
台南市立圖書館和國家圖書館23日在於台南文化中心廣場用音樂快閃及故事表演，和現場500位市民朋友，一起歡樂世界書香日，活動一開始，以快閃演唱數首膾炙人口的歌曲揭開序幕，雖然現場下起毛毛雨，仍澆不熄大家的熱情。
文化局長葉澤山表示，近幾年台南市民閱讀力的成長，獲得各界肯定，市府積極推動書香大台南政策，首先進行各區圖書館閱讀環境優質化與空間活化再利用，並且興建現代化圖書館，有安南區的土城圖書館、南區的鹽埕圖書館以及東區裕文圖書館，永康的新總圖也已經在規畫設計中，並爭取到國家圖書館南部分館落腳於新營。
閱讀推手台窩灣故事團、台南市東區勝利國小無尾熊故事團、揚朵閱讀推廣故事團以及耍寶父女檔，以兒童故事劇的方式接力演出《三隻小狼和一隻大壞豬》、《布萊梅的樂隊》、《洞裡有妖怪》、《阿摩的聰明藥》等著名童話，將繪本故事搬上大舞台，為孩子「戲」說故事之美，生動活潑的演出方式，受到現場家長與孩子們的熱烈歡迎。
另外，市圖的行動書車也到場設攤，將故事繪本帶到現場，並準備100朵玫瑰花送給現場借書和辦證的民眾。民眾陳小姐談到難得看見行動書車開到市區來擺攤，原來書車上的藏書也是這麼豐富，直呼第一次在行動書車借書的感覺好有趣。
(中時)
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