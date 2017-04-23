高國慶生涯1500安達陣 中職第4人

高國慶今面對富邦悍將，擊出生涯第1500安。(資料照 圖/截自統一獅粉絲團)

統一獅高國慶，今年開季雖然從二軍出發，不過13日重返一軍後，完全展現火燙手感，屢屢敲出安打，也將生涯安打數推進到1499支，今球隊與富邦悍將交手，第4局第二打席敲出左外野的二壘安打，完成1500安里程碑。

高國慶開季從二軍出發，回到一軍後，就扛下陣中第四棒，連續7場敲安，到昨日面對富邦悍將才終止連續安打場次。

此役首打席擊成內野滾地球，不過第二打席隨即做出調整，面對富邦先發陳明軒，擊出左外野的深遠安打上到二壘，成功達成1500安。

中職1500安里程碑，在高國慶之前，有張泰山、黃忠義與彭政閔達成，高國慶成為中職1500安的第4人。

(中時電子報)