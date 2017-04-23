韓媒：北韓再逮捕第3名美籍人士

朝鮮緊張局勢依舊升溫，北韓再度逮補第3名美籍人士。路透引述韓聯社報導，一名姓金（Kim）美韓籍男子，約略50多歲，在北韓一個月負責討論釋放異議分子，他是在平壤國際機場準備離開北韓時被逮補；一名南韓情報單位人士表示，目前並未注意一名美籍人士被逮捕的訊息。

報導稱，這名男子曾在中國延邊大學科學及技術學院擔任教授（YUST），而中國延邊大學在平壤有姐妹校。不過，延邊大學為此並未回應。

目前北韓已經扣留2名美國人，一名是去年1月試圖偷取北韓宣傳看板的22歲學生Otto Warmbier，最後被判刑15年勞改；另一名是2016年3月逮捕具有美韓國籍的62歲Kim Dong Chul，最後也被判刑10年勞改。

(旺報)