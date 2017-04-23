東石國小101年校慶 通學步道啟用

嘉義縣長張花冠仔細觀看顏淞豐的作品。（呂妍庭攝）

東石國小101年校慶這天，才宣布通學步道正式啟用。（呂妍庭攝）

嘉義縣東石國小101週年校慶活動今上午舉行，除校方特別邀請校友兼知名國畫大師顏淞豐在校內開畫展，也邀請各界為通學步道落成進行剪綵，縣長張花冠表示，過去沒有通學步道，學生上下學與車爭道相當危險，因此爭取內政部營建署補助9成、縣政府1成共450萬經費在校門口打造200公尺通學步道，讓學生都能有安全舒適的學習環境，昨剪綵啟用，就是送學校的生日禮物。

此次東石國小邀請國畫老師顏淞豐到校展出作品，校方表示，顏淞豐為回饋學校，已計畫將展覽賣出畫作所得一半捐給學校，慈善義舉讓人感動。

(中時)