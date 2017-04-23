假型男詐騙陸女！對被害人虛情假意 下班安撫正牌女友

台中市警方逮補百公斤林男夥同同夥，假冒型男登入大陸交友網站，挑選已購屋或收入不錯的女子為詐騙目標，已獲利上百萬。（黃國峰翻攝）

台中市警方破獲假台灣型男騙大陸姑娘詐騙集團，查扣詐騙電腦、作案用手機、教戰手冊、大陸被害人個資、銀聯卡、現金25萬元等贓證物。（黃國峰翻攝）

眼見電話詐騙難騙，百公斤林男夥同同夥，假冒型男登入大陸交友網站，挑選已購屋或收入不錯的女子為詐騙目標，經由大陸QQ即時通，每日噓寒問暖，待時機成熟即開始詐騙，至今已獲利上百萬元，台中市警察局四分局偵查隊，經過半年的監視、清查，於4月18日一舉查獲以林姓男子為首共7人組成的電信詐騙話務機房。

四分局偵查隊指出，106年01月間，接獲民眾報案指出中市西屯區一處大樓出入份子複雜，經訪查懷疑是詐騙電信機房，與刑事警察局偵查第七大隊（第二隊）等單位成立聯合專案小組即展開監視工作，但該機房在農年曆年過後又搬至北屯區一處高級住宅大樓，經2個多月的調查後，終於查獲以林姓男子（33歲）為首共7人組成電信詐騙話務機房，當場查扣詐騙電腦、作案用手機、教戰手冊、大陸被害人個資、銀聯卡等贓證物。

專案小組調查發現，該集團是經由假冒型男照片，登入大陸「世紀佳緣」交友網站，專挑已購屋或收入不錯的女子為目標，每天以大陸即時通QQ軟體與被害人聊天，經過1個月噓寒問暖的溫情攻勢後，再開始藉口「辦簽證相親」、「假投資」、「借貸」、等理由詐騙陸籍女子，得手後每位成員可獲利總贓款15%當成個人詐騙所得，自成立以來該集團不法所得總獲利上百萬元，專案小組正循線擴大追查不法中。

該集團成員表示，由於近來大陸遭詐騙嚴重，大陸官方已開始針對境外電話封鎖，並且在回撥電話裡加上警告受騙等，再加上大陸個資業者一物二賣，造成電話詐騙成功率偏低，因此才開始經由當地交友網站，7名成員假冒7名型男，挑選有意結婚的女子行騙，除可先行鎖定對象有無財產外，透過即時通更不用怕被鎖定還可節省費用。不過由於成員都為20多歲年輕人，大部分都有正牌女友，除了上班時間上午11點開始到晚上11點間要對被害人虛情假意問候外，下了班也要電話安撫正牌女友，搞得傻傻分不清，誰是真女友。

台中市警察局第四分局表示，打擊犯罪不會因跨境問題或藏匿於境外而受到限制，歹徒勿以身試法，詐騙手法不斷更新，呼籲民眾有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢或就近洽詢鄰近派出所諮詢，以防止被騙。

(中時)