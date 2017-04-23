行腳拜廟求連署 教育、環保團體反龍崎牛埔掩埋場

環保、勞工、教育團體23日沿南關線182線參拜廟宇並尋求周邊店家連署支持。（程炳璋攝）

反對設置「南區事業廢棄物處理中心」的團體23日在廟宇內向神明焚燒上奏「禱天告地」文疏，祈求神明保佑鄉親保有龍崎牛埔里淨土。（程炳璋攝）

通過建照環評已10年的龍崎區牛埔里掩埋場至今仍無法動工，官方最近將評估掩埋場的建照展延問題，一群反龍崎掩埋場的教育、環保、勞工團隊，23日發起行腳拜廟連署活動，連署書24日送抵台南市政府與市議會，表達中止建照許可的心聲。歐欣環保公司回應願與地方一同溝通討論。

「土豆仁辦公室」許又仁帶頭，號召包括教育、勞工、環保多個團體上百人組成「反南區事業廢棄物處理中心建照展延」團隊，23日從關廟區山西宮誓師。

行腳團體下午2時起，徒步舉旗沿著182線道參拜牛埔清水祖師廟、龍船龍湖宮、文衡殿、龍崎崎頂里三元師公廟、關廟山西宮、歸仁仁壽宮與仁德清寧宮代天府等7家廟宇，準備疏文向神明焚燒祝禱「皇天后土，諸神護祐！污土敗水，天理不容！」。

「重視南關線區域的地方發展；保護世界級泥岩的自然地景；提昇教學示範園區教育功能；反對有毒事業廢棄物處理中心設立。」遊行隊伍沿路提出四點訴求，並尋求店家、居民連署，活動將進行到24日中午，再將所有連署書送交台南市政府與市議會。

承覽南區事業廢棄物處理中心的歐欣環保公司強調案子已通過環評，承諾不收受有毒有害事業廢棄物。樂見地方民眾與民意代表相繼投入這個議題一起溝通討論，也願意在廢棄物處理的議題上，分享技術與環境工程的意見。日後將持續配合國家政策辦理。

(中時)