台北愛樂福島演出 核災孩童笑了

台北愛樂室內暨管弦樂團赴福島演出。(台北愛樂室內暨管弦樂團提供)

成軍33年的台北愛樂室內暨管弦樂團今(23)日完成首次日本邀演返國，該團除了赴東京做正式演出之外，也親赴因核災持續重建的福島舉行音樂會，不但現任內閣總理大臣安倍晉三的母親安倍洋子透過民間關係前來聆聽之外，在福島的演出更由福島市市長小林香親出邀函並出席致謝，用古典音樂為台灣做了高水準的文化外交。

台北愛樂室內暨管弦樂團這次分赴東京與福島演出，東京演出分量吃重，包括巴爾托克的《羅馬尼亞民俗舞曲》、江文也《小提琴協奏曲》、李哲藝《弦舞》以及柴可夫斯基《佛羅倫斯的回憶》等，指揮是林天吉，首席則為台灣知名小提琴家蘇顯達。其中李哲藝的《弦舞》氣勢磅礡，又能帶出弦樂能柔又剛的個性，深受激賞。

在福島的演出除了在福島市音樂堂舉行音樂會之外，還帶去了深具台灣色彩的布袋戲，「雖然預算有限，但我們還是帶去了弦樂團與布袋戲，希望用真正的台灣元素跟大家交朋友。」台北愛樂室內暨管弦樂團指揮林天吉表示，「樂團雖然預算不足，除了有申請極少的補助之外，一分一毫都是向民間企業募集而來，我們和社會的脈動走在一起，也能透過民間力量展現台灣實力。」

福島市音樂堂現場邀請了當地小學共九百多個小朋友一起聆聽音樂會，音樂會上孩童們專注聆聽，但大多數還是被劇中熱鬧的《哪吒鬧東海》中布袋戲偶活靈活現的表演所吸引，笑成一團，一位櫻花聖母小學的小學生就說，很幸運坐在很前面，「整個演出很活潑，和日本的表演很不一樣。」

安可曲演出則讓現場人士紛紛掉淚，台北愛樂室內暨管弦樂團最後演出NHK推出令人動容的賑災歌曲《Hana Wa Saku（花開了）》，當熟悉的旋律傳出，現場民眾跟小小聽眾都相當感動，後台工作人員更是開口唱，很多人還當場濕了眼眶。

除了福島市音樂館的演出之外，台北愛樂也出動室內樂小編制到災後重建區飯館區組合屋為當地的居民演出韋瓦第的《四季》，台北愛樂樂團行政經理王政閎表示，當年福島核災過後，飯館區推出組合屋讓受災災民居住，原本是居住三年就要搬遷，但又延後到六年，現在就是最後期程，很多年輕家庭都已經搬走，現在只剩下不到百位居民，多半是老人，「看到我們來演出，他們都很沉醉。」

台北愛樂室內暨管弦樂團團長賴文福表示，當年台灣捐款最多，也讓台灣與日本建立了深厚的情誼，「我們這次演出相當成功，雙方已經展開下一次的合作計畫，讓福島當地的音樂家們到台灣演出，繼續深度交流。」

(中時)