花期晚了 新竹桐花祭開跑賞無花

桐花祭系列活動已開跑，桐花卻尚未到盛開期。（莊旻靜攝）

新竹縣客家桐花祭系列活動今在湖口鄉舉辦，透過桐花舞蹈展現客家文化。（莊旻靜攝）

新竹縣客家桐花祭系列活動今在湖口鄉舉辦，透過桐花舞蹈展現客家文化。（莊旻靜攝）

2017新竹縣客家桐花祭系列活動陸續登場，今天在湖口鄉舉辦「親子桐遊花現湖口」音樂會，吸引不少人旅客到場，湖口老街附近的步道，是竹縣熱門賞桐景點，不過近日出遊的遊客發現，山頭都還翠綠，「桐花祭還沒有桐花」

「親子桐遊花現湖口」山林桐音樂會活動，今天在湖口老街三元宮旁廣場登場，藉由表演節目、闖關遊戲等，吸引親子出門賞桐。縣長邱鏡淳表示，為了推動桐花祭，今年串聯13鄉鎮、12社區推出輕旅行，借由賞桐活動，將帶領遊客走入客庄，同步推廣新竹縣客家文化產業及觀光資源。

今天在三元宮展開的活動包含桐花舞、馬戲特技等，還有農民市集、米食、童玩DIY攤位、氣墊遊戲區，是和親子出遊，另外在桐花步道設置客語教學、客家建築、客家山歌、植物生態介紹等關卡，讓大眾藉由闖關遊戲，更加認識客家文化。

鄰近湖口老街的仁和步道，是鄉內的著名賞桐景點，不過到訪的陳姓遊客指出，桐花尚未盛開，預計要到下周才會陸續綻放，今年花期比去年還晚開始。新竹縣的賞桐景點還包含鹿寮坑桐花步道、寶山水庫、八寮古道、大山背賞桐步道、峨眉鄉十二寮等地。

(中時)