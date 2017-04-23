母親節檔期開打 高雄百貨祭優惠抽汽車

漢神本館母親節搭上開店慶，將送出全台最大獎近70萬汽車。（柯宗緯攝）

漢神巨蛋搶在母親節前夕，B1進行大改裝，帶動業績上揚。（柯宗緯攝）

高雄大遠百好禮雙重送，最大獎為65.9萬汽車。（柯宗緯攝）

高雄百貨母親節檔期大戰開打，各家業者大多推滿3千送3百活動，除主力化妝品、家電下殺最低5折外，也紛紛祭出大獎，搶食數十億元商機。漢神送70萬汽車，堪稱全台最大獎；大遠百也送汽車，夢時代、大立分別送加拿大、馬爾地夫旅遊。

漢神本館母親節檔期恰逢22周年開店慶，全館滿3千送3百元，還可抽69.9萬TOYOTA休旅車，獎項傲視全台；卡友禮以藝術家王午數位版畫作品「吟詩冊」為主視覺。

漢神巨蛋特別在母親節前夕，B1進行大改裝，新餐飲有王將餃子、邁泉豬排等日本名店，帶動業績上揚。化妝品滿3千送3百元，全館滿2千加集點，可抽18.3萬義大利原裝進口Vespa 150機車。

高雄大遠百4月27日起，全館滿5千元送6百元抵用券、大家電當日單筆滿萬元送千元抵用券、數位3C當日單筆滿萬元送5百元抵用券，單筆滿2千元可抽65.9萬MAZDA2汽車。

大統百貨和平店化妝品加碼刷卡滿萬再加贈2百元商品券，摸彩送福華大飯店住宿券等好禮。大立、大立精品5千元贈5百元商品券，更有機會抽中馬爾地夫奢華島嶼假期五天三夜。

夢時代4月27日開跑至5月17日，全館指定店櫃滿3千送3百母親節電子特別券，另可獲「時代媽咪」抽獎券，最大獎15.8萬元加拿大魁北克雙人機+酒自由行。

(中時)