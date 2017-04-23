疑受傷白面琵鷺停留金山清水濕地 動保處派人觀察

保育類白面琵鷺疑嘴喙受傷，精神萎靡不振，動保處接獲民眾通報，23日派員前往金山清水濕地關心白面琵鷺狀況。（李其樺翻攝）

保育類白面琵鷺上周現身金山清水濕地，讓不少鳥友振奮，連日聚集濕地拍照，捕捉白面琵鷺蹤跡。（李其樺翻攝）

不少鳥友連日聚集濕地拍照，捕捉白面琵鷺蹤跡。（李其樺翻攝）

一隻保育類白面琵鷺上周落腳金山清水濕地，成為鳥友拍照焦點。23日上午有民眾發現，該隻白面琵鷺身軀疑似佔到油汙、精神不濟，且鳥喙受傷，擔憂琵鷺健康，通報動保處。

動保處長陳淵泉表示，白面琵鷺通常冬天隨群體遷徙至台南七股濕地覓食，這隻白面琵鷺應是落單才會單獨出現在金山清水濕地，據現場觀察結果，該隻白面琵鷺精神狀況良好，尚能飛行覓食，身體應無大礙。

陳淵泉指出，該隻白面琵鷺鳥喙輕微受傷，身軀沾到泥巴，目前仍未影響活動力，至於金山清水濕地食物充足，動保處將持續密切觀察，避免過多人力干預，若有必要才會主動介入施援。

(中時)