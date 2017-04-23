開球卡卡 「大馬女神」林明楨羞喊:忘記抬腳了

「大馬女神」林明楨23日到桃園球場為桃猿開球。(蔡銘仁攝)

林明楨替Lamigo桃猿開球，直呼好好玩。(蔡銘仁攝)

Lamigo桃猿開球女神再添一枚，這次輪到「大馬女神」林明楨來為比賽揭開序幕，她在23日桃猿與中信兄弟雙重賽晚場比賽引爆前，穿著猿隊球衣站上投手丘開球，雖然順利完成開球，不過動作似乎有點「卡卡」？下場後她有點害羞的解釋，「因為我忘記把腳抬起來了！」

林明楨先前巡迴各地表演，也曾替台灣的大專籃球聯賽站台，不過要為職棒開球，倒是生涯頭一遭；她表示來開球前，自己還去找了一些影片來看，不過能順利投出好球，她特別感謝猿隊洋將賽格威的指導，「老師是用肢體語言教我，我聽不懂他就不斷的重複動作，把他最漂亮的姿勢傳授給我，真的很謝謝他！」

不過最後到場上，林明楨還是忘了抬腿的動作，「頓」了一下才完成開球。林明楨表示，第一次開球真的覺得很好玩，對於台灣球迷的熱情、球隊圍圈喊聲的氣勢，相當印象深刻，「球員澎湃的熱情，我完全感受得到，希望還可以再來！」

(中時電子報)