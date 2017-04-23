台南市資源回收公會 邀前市長談防疫登革熱經驗

台南市資源回收公會舉行會員大會，理事長宋俊明（右三）特別請到前台南市副市長顏純左（左三）演講，談他前年防範登革熱的經驗，指導回收業者如何防範登革熱孳生源。（圖/黃文博）

台南市資源回收公會今(23)日舉行會員大會，理事長宋俊明特別請到前台南市副市長顏純左演講，談他前年防範登革熱的經驗，指導回收業者如何防範登革熱孳生源。

(中時)